Madagascar: Jirama/Détérioration des infrastructures - Des actes de sabotage selon le DG

La Direction de la Jirama a ordonné l'ouverture d'une enquête. En même temps, des éléments des Forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser les sites stratégiques de la Compagnie nationale.

Des opérations dûment orchestrées. Le Directeur général de la Jirama, le général Hajatiana Rasolomanana, dénonce des actes de sabotage visant à détériorer les infrastructures de la Compagnie nationale. Des poteaux électriques en bois sciés, des poteaux en béton vandalisés et des câbles dérobés. Pour le patron de la Jirama, ce ne sont pas des événements anodins. À Toamasina, trois poteaux ont été coupés et les câbles d'une ligne à haute tension desservant le site de production Volobe I ont été volés.

Dans la région Itasy, des vols de câbles sont régulièrement observés, entraînant des coupures d'électricité sur l'axe de la Route Nationale numéro I. Du côté de Mandroseza, une conduite d'eau a été délibérément cassée pour perturber la distribution d'eau à Antananarivo. À Anosivavaka, les équipes techniques de la Jirama ont été obligées d'intervenir deux fois au même endroit, notamment pour remplacer 250 mètres de câbles électriques brûlés. Enfin, un poteau percuté par une voiture a provoqué une panne générale à Ivandry. Cette succession d'incidents incite les autorités de la Refondation à penser qu'il s'agit bel et bien d'actes de déstabilisation visant à provoquer la colère de la population et à semer des troubles sociaux.

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En quelque sorte, la Direction générale de la Compagnie nationale soupçonne un projet de « 25 septembre 2025 bis ». Aussi, pour faire la lumière sur cette affaire, les responsables de la Jirama ont-ils décidé de faire appel aux forces de l'ordre et de sécurité pour ouvrir une enquête qui permettra de savoir qui donne les ordres et qui finance ces actes de sabotage. Par ailleurs, les forces de l'ordre seront aussi mobilisées pour assurer la sécurisation de tous les sites stratégiques de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité.

Appel à la patience

Pour le moment, les autorités peinent à résoudre les problèmes de coupures d'eau et d'électricité, particulièrement à Antananarivo et à Toamasina. Un an après les événements de septembre-octobre 2025, le délestage, qui était à l'origine du renversement du régime Rajoelina, continue de perturber le quotidien des Malagasy. On enregistre des coupures répétées, qui durent de deux à trois heures, voire plus, par jour dans certains quartiers desservis par le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Depuis quelque temps, le ton commence à monter et des contestations se font ressentir chez certains usagers.

Pour l'heure, les décisions importantes prises par le régime de la Refondation pour régler ce fléau, en l'occurrence l'importation directe de 63 000 m³ de gasoil au profit de la Jirama et la réquisition des infrastructures de la société ENELEC, n'ont pas encore porté leurs fruits. Il convient toutefois de souligner les efforts précieux fournis par les techniciens de la Jirama, qui multiplient les interventions sur le terrain à chaque cri de détresse de la population. Face aux sabotages, les responsables de la Jirama lancent un appel à la patience et à la vigilance des usagers.