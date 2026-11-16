Madagascar: Partenariat bilatéral - Discussions sur les opportunités d'échanges économiques Madagascar-Vietnam

16 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

Madagascar et le Vietnam entendent renforcer leur coopération économique et commerciale. La promotion des échanges, le partage d'expertise dans les secteurs agricole et des hydrocarbures ainsi que le développement de l'entrepreneuriat figurent parmi les principales pistes évoquées lors d'une rencontre entre les deux pays, le 14 novembre 2026, à Phnom Penh, au Cambodge. En marge de la 48e Conférence ministérielle de la Francophonie, la ministre malgache des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, s'est entretenue avec une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

Les discussions ont principalement porté sur les perspectives de consolidation des relations économiques et commerciales entre Antananarivo et Hanoï. Au-delà des échanges diplomatiques, les deux parties affichent leur volonté de donner une dimension davantage économique à leur partenariat. L'agriculture et l'exploration des hydrocarbures ont notamment été identifiées comme des secteurs susceptibles de bénéficier d'un renforcement des échanges d'expertise et de compétences. Une coopération qui pourrait favoriser le transfert de savoir-faire et l'ouverture de nouvelles perspectives de développement. La formation professionnelle et le développement de l'entrepreneuriat constituent également des axes de collaboration envisagés, avec une attention particulière accordée à la jeunesse malgache.

Le partage de compétences est ainsi présenté comme un levier pour renforcer les capacités locales et soutenir les initiatives entrepreneuriales. Cette volonté de rapprochement intervient à l'approche d'une échéance symbolique : le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Madagascar et le Vietnam, prévu en 2027. Les deux pays entendent saisir cette occasion pour insuffler un nouvel élan à une relation bilatérale appelée à se traduire davantage en opportunités économiques et commerciales concrètes.

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