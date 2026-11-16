Madagascar: 12e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany » - Les voyages organisés attirent les visiteurs

La 12e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany », organisée durant trois jours par l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, au Jardin d'Antaninarenina, a pris fin samedi.

Les voyages organisés, proposés par plusieurs exposants dans le cadre de cet événement visant à promouvoir le tourisme national, ont beaucoup attiré les visiteurs. Les opérateurs participants ont d'ailleurs accordé une remise de 10 à 20% à toutes les personnes ayant effectué des réservations sur leurs stands. Sainte-Marie et Nosy Be restent les principales destinations prisées par les touristes nationaux pour leurs vacances de fin d'année, a-t-on appris. Des offres de séjours à prix abordables sont également proposées par les hôteliers participants à cette 12e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany ».

Réduction de 50%

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des opérateurs oeuvrant dans le secteur du tourisme reconnaissent que le coût élevé du transport constitue l'un des obstacles empêchant les nationaux de voyager vers les destinations régionales de Madagascar. C'est la raison pour laquelle la compagnie aérienne nationale Air Madagascar a proposé une réduction de 10 à 50% sur les billets d'avion pour les vols intérieurs. Une réduction de 80 000 Ar a également été accordée pour tout achat de billet effectué sur son stand. Une forte affluence de visiteurs a été observée durant les trois jours du salon.

En outre, le surclassement a constitué une offre spéciale lancée à cette occasion. Tout passager a pu s'offrir un surclassement en classe Affaires au prix de la classe Économique, lui permettant ainsi de bénéficier d'un accès gratuit au Lounge, d'une collation spéciale à bord et d'une franchise de bagages supplémentaire. Il est à noter que Sainte-Marie, Nosy Be et Taolagnaro ont été les destinations les plus prisées par les clients de la compagnie aérienne durant le salon.

Nouvel An

Par ailleurs, d'autres exposants ont proposé des séjours à Sainte-Marie ou à Manambato - Vohitry ny Nofy, comprenant une soirée de réveillon animée avec buffet ou un repas de fin d'année pour accueillir le Nouvel An en vacances. L'ONTM ne cesse d'encourager les visiteurs à recourir aux professionnels du tourisme pour bien organiser leurs voyages. Le salon « Tsenaben'ny Fizahantany » a d'ailleurs pour objectif d'inciter les nationaux à redécouvrir les trésors naturels et culturels de la Grande île, tout en se les réappropriant avec fierté.