Madagascar: Imerimandroso - Ambohidratrimo - Un homme menace de kidnapper un membre de sa famille

Un différend foncier aurait poussé un homme à menacer de mort un membre de sa famille par SMS. Le suspect a été arrêté par les gendarmes à Ambohidratrimo.

Un homme soupçonné d'avoir menacé d'enlever et de tuer l'un de ses proches a été arrêté par les gendarmes en fin de semaine dernière dans le district d'Ambohidratrimo. Placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, il doit répondre de ces faits devant la justice.

Le 2 novembre, un homme s'est présenté à la gendarmerie d'Imerimandroso pour signaler qu'un inconnu lui réclamait cinq millions d'ariary et menaçait, par SMS, de l'enlever et de le tuer. Depuis le 30 octobre, date du premier SMS, il recevait régulièrement des appels et des messages menaçants.

Arrestation

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Après le dépôt de la plainte, les gendarmes ont effectué des patrouilles chaque nuit dans le secteur pour protéger les personnes et leurs biens, tout en recueillant des renseignements. Leurs recherches ont abouti le 12 novembre à l'arrestation du suspect à Manjakavaradrano, dans le même district. Il avait encore en sa possession le téléphone et la carte SIM utilisés pour envoyer les messages.

L'enquête a révélé que les deux hommes étaient de la même famille. Un différend foncier aurait poussé le suspect à tenter de s'emparer des biens de son proche.