Madagascar: Filière orge - Risque de désengagement progressif des paysans

La filière orge traverse une période de fortes turbulences à Madagascar. La réduction des superficies cultivées, la diminution des intrants mis à la disposition des producteurs et le recul des revenus agricoles fragilisent progressivement les exploitations.

Dans le district de Betafo, dans la région du Vakinankaratra, les paysans expriment leur inquiétude face à une situation qui pourrait les conduire à abandonner progressivement cette culture. Le risque d'un désengagement progressif des paysans est réel si le régime de la Refondation, censé apporter un nouveau souffle à l'économie du pays, ne prend pas les mesures qui s'imposent.

Difficultés croissantes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La situation est en effet préoccupante dans les régions productrices d'orge. En l'espace d'une seule année, les superficies consacrées à cette céréale sont passées de 2 200 à 1 600 hectares à l'échelle nationale. Le nombre de producteurs a également enregistré une baisse de 25%, passant de 20 000 en 2025 à 15 000 en 2026. Une évolution qui traduit les difficultés croissantes d'une filière pourtant implantée à Madagascar depuis près de 50 ans. À Betafo, dans la région du Vakinankaratra, les paysans subissent les effets néfastes de cette contraction. Les producteurs d'orge se plaignent de la dégradation de leurs conditions de production, mais aussi d'une perte progressive de leur capacité à maintenir leurs activités. « Nous faisons face à de nombreuses difficultés.

Non seulement les superficies mises en culture ont été réduites, mais les intrants financés par l'entreprise Malto ainsi que les volumes de production ont également diminué. Aujourd'hui, toutes ces restrictions ont entraîné une baisse considérable de nos revenus », déplore Razafimalala Paulette Lucienne, une productrice opérant à Atsimotsena, dans la commune de Betafo. Cette réduction a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne des paysans. « Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour financer nos besoins quotidiens et nous ne pouvons même pas réinvestir dans la culture du riz après la saison de l'orge », ajoute-t-elle, désemparée.

Pression fiscale

Les mêmes inquiétudes sont exprimées par Rakotondrabe Jean Pierre, un autre producteur d'orge dans la commune de Mandritsara, qui pointe notamment les conséquences de la pression fiscale supportée par l'entreprise Malto. Les contraintes fiscales pesant sur cette dernière affectent, selon lui, indirectement ses capacités d'achat et, par conséquent, les superficies proposées aux producteurs. « Cette situation fragilise davantage les paysans, qui sont déjà confrontés à des ressources financières limitées », estime Rakotondrabe Jean Pierre, qui en appelle à la prise de responsabilité des autorités actuelles.

« Nous, producteurs d'orge, lançons un humble appel aux pouvoirs publics de la Refondation : venez-nous en aide. Nous sommes les maillons les plus vulnérables de cette chaîne de production et subissons indirectement les conséquences de la pression fiscale imposée à l'entreprise Malto », souligne-t-il, en pensant à cette baisse de revenus qui a déjà des répercussions sur sa vie et celle de sa famille.

Appel de détresse

Dans cette affaire, les économistes craignent surtout un désengagement progressif des paysans de la filière orge. En effet, lorsque les superficies proposées diminuent, que les intrants se raréfient et que les recettes ne permettent plus de financer les campagnes agricoles suivantes, la poursuite de cette activité devient de plus en plus difficile. Certains exploitants pourraient ainsi être amenés à réduire davantage leurs surfaces, voire à se tourner vers d'autres cultures jugées plus intéressantes économiquement.

Le phénomène est d'autant plus inquiétant quand on sait qu'il dépasse la seule région du Vakinankaratra. Dans l'Amoron'i Mania, où la culture de l'orge a été introduite en 1996, les superficies cultivées sont passées de 600 hectares avant 2025 à seulement 186 hectares en 2026. Le nombre de producteurs est également passé de 4 852 à 3 790 sur la même période. Derrière ces chiffres se dessine une fragilisation de tout un écosystème économique rural. L'appel de détresse des paysans producteurs d'orge sera-t-il entendu par les autorités de la Refondation ? Attendre et voir.