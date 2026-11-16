Madagascar: Fonction publique - La chasse aux postes achetés et aux passe-droits est lancée au MEF

16 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R

La lutte contre la corruption dans les recrutements publics passe à une nouvelle étape.

Le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) entend mettre fin aux pratiques qui permettent d'obtenir un poste moyennant de l'argent ou des interventions personnelles. « Le temps où l'on pouvait obtenir un emploi dans la fonction publique en échange d'argent est révolu. Ceux qui tentent encore de se livrer à cette pratique devront répondre de leurs actes », a averti le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison. Le message est sans ambiguïté : les compétences et le mérite doivent désormais déterminer l'accès aux emplois publics.

Pour y parvenir, le ministère prévoit de renforcer la transparence des concours, notamment par la publication des conditions de participation, des critères de sélection et des différentes étapes du recrutement. L'objectif est de garantir l'égalité des chances entre les candidats tout en limitant les possibilités d'intervention, de favoritisme et de conflits d'intérêts.

Procédures

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Cette orientation doit se traduire par des mesures concrètes lors des prochains recrutements. Le concours destiné à pourvoir 90 postes de contrôleurs des impôts fera notamment l'objet d'un dispositif de sécurisation, en collaboration avec la Direction de la lutte contre la corruption (DLCC) et le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO). La Direction générale des Douanes entend également renforcer sa coopération avec ces deux structures afin de prévenir les irrégularités dans ses procédures de recrutement.

Les candidats et toute personne disposant d'informations sur d'éventuelles tentatives de corruption pourront signaler les faits suspects. Au-delà des contrôles, cette démarche vise à restaurer la confiance dans les concours administratifs. Pour le ministère, l'accès à la fonction publique doit reposer sur des règles connues de tous, appliquées sans distinction et respectées à chaque étape du processus de sélection.

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