Madagascar: Infrastructures - Les vols de tampons de voirie et de couvercles métalliques de caniveau en recrudescence

Régulièrement ciblés par les voleurs de métaux, les tampons de voirie, trappes et couvercles métalliques de caniveau tendent à disparaître un à un des rues et des chaussées d'Antananarivo, ces dernières semaines.

Des trous béants à la place des trappes métalliques et des tampons de voirie. Il s'agit de situations observées maintes fois sur la voie publique à Antananarivo, non sans danger pour les usagers, automobilistes comme piétons. Elles sont en recrudescence ces derniers temps, constatent les responsables municipaux. En effet, des démarches de remplacement des tampons et couvercles métalliques sont menées régulièrement, avec le coût que de telles opérations génèrent, sachant qu'il s'agit d'accessoires métalliques coûteux. Ciblés par les voleurs de métaux, ils disparaissent au bout de seulement quelques jours après leur installation.

Dangers

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Ces vols de trappes et de tampons métalliques de voirie exposent les usagers à de réels dangers, notamment lors des saisons pluvieuses, les eaux pluviales cachant les trous laissés par les tampons volés. Lorsque ceux-ci sont situés sur la chaussée, les automobilistes, manquant de visibilité, risquent de voir leurs roues piégées par les trous immergés sous les eaux. Quant aux piétons, le plus grand risque est de se retrouver le pied dans le vide et de se blesser en tombant dans les trous béants, parfois de profondeur équivalente à une hauteur d'homme. De tels cas ont déjà été signalés, il y a quelques années, durant une grande averse : un enfant tombé dans un trou béant laissé par une trappe volée a été emporté par les torrents. Son corps sans vie a été retrouvé plusieurs centaines de mètres plus loin.

Les tampons de voirie ne sont pas les seules structures métalliques publiques ciblées par les voleurs de métaux. Les panneaux de signalisation et les rampes métalliques le sont tout autant. S'y ajoutent les vols de structures métalliques privées : portails, portes et fenêtres métalliques et autres grilles de protection. Le fléau nécessite un véritable démantèlement du circuit de revente des métaux volés.