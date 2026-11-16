Madagascar: Santé publique - Renforcement de capacités des dépositaires de médicaments

L'amélioration du monde du travail demeure une priorité pour le Groupement Professionnel des Dépositaires de Médicaments de Madagascar (GProDMM). Selon son président, Nandrianina Razafimanantsoa, l'objectif est d'offrir en permanence des services de qualité à la population, notamment dans le domaine de la santé, où la vigilance est de mise.

Dans cette optique, des formations sont régulièrement organisées en collaboration avec le ministère de la Santé. Trois régions ont déjà bénéficié de ces sessions de renforcement des capacités, à savoir l'Ihorombe, la Haute Matsiatra et la Sofia. Pour les responsables du secteur, ces formations sont indispensables, car elles concernent directement la protection de la vie humaine. « Le monde du médicament connaît en effet une évolution constante. Les recherches scientifiques progressent sans cesse et les maladies suivent également des mutations qui nécessitent une adaptation permanente des connaissances. Ainsi, la mise à jour des compétences et la remise à niveau des professionnels constituent des impératifs pour garantir une prise en charge efficace des patients », souligne Nandrianina Razafimanantsoa.

Recensement

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Par ailleurs, le recensement des dépôts de médicaments se poursuit. En 2022, environ 1 500 dépôts de médicaments avaient déjà été recensés à travers le pays. Toutefois, l'opération continue, plusieurs structures régulières n'ayant pas encore été enregistrées. Le secteur fait également face à une concurrence déloyale. Certains vendeurs commercialisent des médicaments sans disposer d'un arrêté ministériel délivré par le ministère compétent, ni même l'afficher sur leur lieu d'activité. Face à cette situation, le GProDMM mène des actions de sensibilisation dans les régions afin de promouvoir le respect de la réglementation et la sécurité sanitaire de la population.