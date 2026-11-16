Madagascar: Prévention des catastrophes - Stations météo, détecteurs de foudre et bouées pour renforcer la surveillance à l'île

Après une saison cyclonique marquée par le passage de deux cyclones ayant affecté plus de 681 000 personnes, Madagascar s'apprête à renforcer ses capacités de surveillance météorologique. Le pays figure parmi les bénéficiaires d'un investissement régional de 18,26 millions de dollars destiné à améliorer la prévision des risques climatiques et l'alerte des populations.

Anticiper les catastrophes plutôt que d'en subir systématiquement les conséquences

C'est tout l'enjeu du renforcement des équipements hydrométéorologiques annoncé par la Commission de l'océan Indien (COI), le 10 novembre dernier. Dans le cadre du programme HYDROMET, Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles bénéficieront de stations météorologiques automatiques, de pluviomètres, de stations hydrologiques et de dispositifs de surveillance maritime. Dix-huit bouées océanographiques sont notamment prévues à l'échelle régionale, ainsi qu'un système de détection de la foudre dans chaque pays.

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Madagascar disposera également d'un studio de production télévisuelle destiné à améliorer la diffusion des informations météorologiques. Des radars, évalués à environ deux millions de dollars chacun, compléteront le dispositif dans le cadre d'un marché distinct.

Investissements

L'enjeu dépasse la modernisation des équipements. Durant la saison cyclonique 2025-2026, Fytia et Gezani ont frappé Madagascar à dix jours d'intervalle, touchant directement plus de 681 000 personnes, selon les données d'OCHA rapportées par la COI. Or, selon les références internationales citées par l'organisation, un préavis de 24 heures peut réduire les dommages jusqu'à 30%. Encore faut-il transformer les observations en alertes suffisamment précoces, compréhensibles et accessibles aux populations exposées. Le déploiement des équipements, prévu entre 2026 et 2029, devra répondre à cette exigence. La répartition exacte des matériels destinés à Madagascar reste toutefois à préciser, tout comme leurs sites d'installation.

Autant d'éléments déterminants pour apprécier la portée réelle de cet investissement dans un pays régulièrement confronté aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses.