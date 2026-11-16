Afrique: Éliminatoires CAN U23 2027 - Courte défaite des Barea face aux Bafana Bafana

Madagascar s'est incliné 1-0 devant l'Afrique du Sud, samedi, au Lucas Moripe Stadium, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. Les deux pays se retrouveront mardi prochain pour leur deuxième confrontation, dans le même stade.

Les Barea U23 ne sont pas passés loin d'un résultat positif. Opposés aux Bafana Bafana samedi au Lucas Moripe Stadium, en Afrique du Sud, lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027, les protégés de Boualem ont finalement concédé une courte défaite sur le score de 1 à 0. Un résultat qui laisse toutefois la porte ouverte avant la manche retour, prévue mardi sur la même pelouse. Face à une sélection sud-africaine réputée pour sa puissance physique et sa qualité technique, les Malgaches ont longtemps résisté avec courage et discipline. Dès le coup d'envoi, le sélectionneur national a fait confiance à plusieurs joueurs expatriés afin d'apporter davantage d'équilibre à son équipe. Le choix s'est révélé judicieux pendant plus d'une heure de jeu.

La première période a été marquée par une solide organisation défensive des Barea. En dernière ligne, Christopher Cladec-Laguesse, originaire de Toamasina et gardien de l'équipe réserve professionnelle de l'ESTAC Troyes, a livré une prestation de tout premier ordre. Pour ses débuts internationaux, le portier malgache s'est illustré à plusieurs reprises en repoussant les offensives adverses avec autorité, permettant à son équipe de rester dans le match malgré la domination territoriale des Sud-Africains.

Au retour des vestiaires, les Bafana Bafana ont accentué la pression. Les Malgaches ont continué à faire preuve d'abnégation, mais les efforts consentis ont fini par peser physiquement. À la 73e minute, sur une phase arrêtée, Quwan Plaatjies a trouvé l'ouverture de la tête et inscrit l'unique but de la rencontre. Une réalisation qui a récompensé la persévérance des locaux.

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Après la rencontre, Boualem Mankour a regretté quelques erreurs évitables et le manque de rythme de certains éléments de son effectif. L'arrêt prolongé du championnat national continue en effet d'avoir des conséquences sur la préparation et la compétitivité des joueurs locaux. Malgré cette défaite, les Barea peuvent nourrir de réels motifs d'espoir. L'écart reste minime et la prestation collective a démontré que cette équipe possède les ressources pour rivaliser avec l'une des formations les plus solides de la région. Mardi, les Malgaches auront l'occasion de renverser la situation et de poursuivre leur rêve continental.