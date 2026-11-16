Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Morgan Jean-Pierre rappelé, les Barea face à leur destin à Bissau

La préparation du match retour face à la Guinée-Bissau a été marquée par plusieurs ajustements au sein de l'effectif malgache. Corentin Martins devra en effet composer avec plusieurs absences importantes pour cette rencontre décisive.

Suspendus à la suite d'une accumulation de cartons jaunes, Rado Rabemanantsoa et Nicolas Randriamanampisoa seront absents du match à Bissau. Deux forfaits qui réduisent les options du technicien franco-portugais, déjà confronté à des soucis physiques dans son groupe. Blessé lors du rassemblement au Maroc, Mathieu Acapandié n'avait pas pu participer au match aller disputé à Meknès. De son côté, Clément Couturier, touché lors de cette première manche, a quitté le groupe et rejoint son club, tout comme le défenseur croate-malgache.

Pour pallier ces absences, le sélectionneur des Barea a réagi en convoquant Morgan Jean-Pierre. Initialement absent du déplacement au Maroc, le défenseur a rejoint ses coéquipiers en Guinée-Bissau et participe désormais aux séances d'entraînement en vue de cette échéance capitale. Le défi s'annonce particulièrement relevé pour les Barea. Malgré une prestation encourageante à l'aller, le nul obtenu au Maroc laisse Madagascar dans une position délicate au classement. Face à des Djurtus toujours leaders du groupe, les Malgaches devront chercher un résultat positif à l'extérieur afin de conserver leurs chances de qualification. Dans une poule où chaque point compte, la vérité se jouera désormais à Bissau. Les Barea sont attendus au tournant dans ce qui pourrait constituer l'un des matchs les plus importants de leur campagne qualificative.