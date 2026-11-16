Madagascar: Jiu-jitsu/Abu Dhabi World Festival 2026 - Idealisoa et Ando Mahasoa offrent deux médailles d'argent à l'île

Après la médaille d'argent remportée par Nofy Chuk Hen Shun lors du World Amateur Championship, Madagascar a ajouté deux nouvelles breloques mondiales à son compteur à Abu Dhabi. Engagés au World Festival Jiu-Jitsu Championship 2026, Idealisoa Ranaivomanana et Ando Mahasoa Ranarivelo ont tous deux atteint la finale de leurs catégories respectives. Les deux jeunes talents reviennent avec l'argent autour du cou, confirmant la montée en puissance de la relève malgache sur la scène internationale. Une performance qui porte déjà à trois le nombre de médailles mondiales décrochées par la délégation malgache dans cette 18e édition.

La moisson malgache se poursuit aux Émirats arabes unis. Après l'argent décroché par Nofy Chuk Hen Shun lors du World Amateur Championship, deux autres jeunes talents de la Grande Île se sont illustrés à l'Abu Dhabi World Festival Jiu-Jitsu Championship 2026. Idealisoa Ranaivomanana et Ando Mahasoa Ranarivelo ont tous deux atteint la finale de leurs catégories respectives avant de s'adjuger une brillante médaille d'argent mondiale. Déjà sacrée championne du monde en 2025 dans sa catégorie d'âge, Idealisoa Ranaivomanana confirmait son changement de statut cette année. Engagée chez les Girls GI Kids 3 Grey -32 kg, la pensionnaire de Guerreros Team a une nouvelle fois démontré son aisance au plus haut niveau. Après une demi-finale parfaitement négociée face à l'Émiratie Alanoud Alblooshi, la jeune Malgache s'est qualifiée pour une nouvelle finale mondiale. Opposée à la Brésilienne Chloe De Campos pour le titre, elle s'est inclinée à l'issue d'un combat très disputé, conservant néanmoins sa place parmi les meilleures combattantes de sa génération.

Dans le tableau masculin, Ando Mahasoa Ranarivelo a également marqué les esprits. Le jeune représentant de Checkmat Madagascar, âgé de seulement 9 ans, a poursuivi sa progression après sa médaille de bronze obtenue l'an dernier. Engagé chez les Boys GI Kids 3 Grey -42 kg, il a écarté l'Américain Mohammad Diaa Elashkar en demi-finale grâce à une prestation maîtrisée. En finale, face au Kazakh Zanggar Aidaruly, le Malgache a livré une opposition courageuse avant de devoir se contenter de l'argent.

Ces deux nouveaux podiums mondiaux viennent confirmer la montée en puissance du jiu-jitsu malgache chez les jeunes. Face à des adversaires issus de nations de référence comme le Brésil, le Kazakhstan, les États-Unis ou encore les Émirats arabes unis, Idealisoa et Ando Mahasoa ont démontré que la relève malgache possède les armes pour rivaliser avec les meilleures académies de la planète. Une performance de bon augure alors que d'autres représentants de la Grande île doivent encore entrer en lice dans les différentes épreuves restantes des Mondiaux d'Abu Dhabi.

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