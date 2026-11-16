Madagascar: Poopy en concert solidaire à Toulouse - Sa musique au service des enfants de Mananjary

Poopy, figure emblématique de la chanson malgache, retrouvera son public à Toulouse à l'occasion d'un concert gratuit placé sous le signe de la solidarité, le 28 novembre prochain. À cette occasion, l'artiste sera entourée de tous ses musiciens et choristes.

Organisé par Madazon Logistics en partenariat avec l'Association DERA France, le concert a pour objectif de soutenir les actions menées en faveur des enfants pris en charge par l'association à Andovosira, dans la région de Mananjary.

Le public pourra découvrir et déguster plusieurs spécialités malgaches durant l'événement. Les recettes générées au cours de la soirée contribueront notamment au financement du déplacement que les responsables de l'association effectueront à Madagascar en décembre prochain. Ce voyage coïncidera avec l'inauguration de la Maison Refuge & Polyvalente La Redoute, destinée à accueillir des enfants en situation de vulnérabilité.

Fondée par Anita Ratsimba Durand, l'Association DERA France développe depuis plusieurs années des projets de solidarité. Ces initiatives sont soutenues à travers diverses manifestations culturelles et associatives organisées entre la France et Madagascar, grâce à l'engagement de bénévoles, de partenaires et de membres de la diaspora.

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Parmi les soutiens majeurs de l'association figure Madazon Logistics, une entreprise spécialisée dans le fret aérien et maritime. Son appui financier et logistique a contribué à la concrétisation de plusieurs projets, notamment celui de la future structure d'accueil de Mananjary, qui sera inaugurée prochainement.

Ce concert de Poopy contribuera par ailleurs à l'organisation des festivités de Noël destinées aux enfants hébergés au sein de cette structure.

Par ailleurs, l'engagement de l'association en faveur de Madagascar se traduit aussi par l'organisation de Miss Diaspora Malagasy, une initiative visant à valoriser l'implication des jeunes issus de la diaspora. À noter que la lauréate du concours accède directement à l'élection officielle de Miss Madagascar, qui se déroulera également en décembre.