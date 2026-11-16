Madagascar: Parler tavaratra - La langue du Nord interpelle sur son avenir

Une langue peut-elle survivre lorsque ceux qui la parlent cessent progressivement de la transmettre ? C'est la question soulevée lors du débat qui s'est tenu à la Terrasse du Voyageur, à Antsiranana, le samedi 14 novembre dernier. Sous l'impulsion de Berthela Fety-Anandra, l'événement, consacré à la préservation du patrimoine culturel, a placé les dialectes régionaux au centre de la réflexion, avec une attention particulière portée au parler tavaratra. En effet, l'initiative invite à dépasser l'attachement nostalgique.

L'échange rappelle que le patrimoine n'est ni un objet ancien, ni une sculpture, ni un vestige historique. Il réside dans les mots, les expressions, les intonations et les subtilités linguistiques qui façonnent l'identité d'une société. Le parler du Nord constitue ainsi un héritage vivant, porteur de mémoire collective et de références socioculturelles propres à ses locuteurs.

Le thème mérite une attention particulière dans un contexte où les langues dominantes, les nouveaux usages numériques et les transformations des habitudes de communication influencent les pratiques quotidiennes. Entre les générations, certains mots se perdent, des expressions tombent peu à peu dans l'oubli et des singularités linguistiques risquent de s'effriter. La transmission familiale et l'attachement des jeunes à leur parler maternel deviennent alors des enjeux essentiels.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, cette rencontre élargit la notion de patrimoine à une dimension souvent moins visible : celle du patrimoine immatériel. Protéger une culture, c'est tout de même empêcher que sa voix ne se taise. Le parler de la partie septentrionale n'est pas simplement une manière de discuter : c'est une mémoire qui demande à continuer de vivre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn