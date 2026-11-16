Madagascar: Musique - Hery et Haja renouent avec leur public

Les retrouvailles ont tenu leurs promesses hier au CCESCA. Hery et Haja ont replongé leur public dans leurs souvenirs musicaux avec leurs titres emblématiques, des reprises et plusieurs invités. L'interprétation de « Mamiko Foana » a notamment fait chanter les spectateurs, debout, les mains levées. Même enthousiasme pour « Tiko tokoa » et « Raha ianao », aux côtés de titres évangéliques comme « Nataoko hira » et « Mpandresy aho ».

Parmi les invités, Mandresy Jackson a rendu hommage à Michael Jackson avec « You Are Not Alone » et « Black or White », accompagné de chorégraphies et du célèbre moonwalk. Répondant aux demandes du public, il a également interprété « Beat It », entraînant plusieurs spectateurs dans la danse. Les anciens participants de Pazzapa, Roxane, Rova et Faratiana, ont ensuite rejoint les artistes pour chanter « Avelao ho avy izay ho avy », dans une ambiance festive.

La scène, équipée de cinq écrans LED, a accueilli batteurs, guitaristes, organiste et choristes, accompagnés de jeux de lumière.

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Finalistes de Pazzapa en 2005, Hery et Haja ont multiplié les collaborations avant de sortir, en 2014, l'album « Mamiko Foana », composé de huit titres. Ce spectacle marque leur première véritable scène en tant que duo officiel. Leur répertoire mêle principalement pop-rock et slow rock, avec des influences de salegy et de sikaly.