Afrique: Coupe D'afrique Juniors - Maylis arrache l'argent

La judokate malgache Maylis Andrianjafintsalama, installée en France, a remporté deux médailles chez les moins de 48 kg à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a décroché l'argent à la Coupe d'Afrique samedi, puis le bronze à l'Open d'Abidjan dimanche.

Cinquième lors de sa précédente participation à la Coupe d'Afrique en 2024, elle a cette fois atteint la finale en battant la Burkinabè Doriane Compaoré en demi-finale. Elle s'est ensuite inclinée face à la Burundaise Charlène Irakiza. Le lendemain, à l'Open d'Abidjan, elle a perdu son premier combat face à la Burundaise Kanyamunega, avant de décrocher le bronze à l'issue du repêchage.

Chez les moins de 60 kg, Dylan Andrianjafintsalama, qui concourt sous les couleurs de la France, a également remporté le bronze. Il a battu l'Ivoirien Wesley Christ Adonia Alipo en quarts de finale, puis s'est incliné en demi-finale face au Burundais Pacifique Nsengiymva. Il avait déjà décroché deux médailles d'argent cette année, à la Coupe d'Afrique et à l'Open de Johannesburg.