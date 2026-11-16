Madagascar: Tennis/BMOI Legacy - Ultramaille et Diamant remportent la première édition

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Ultramaille chez les hommes et Diamant chez les dames ont remporté le tableau Or de la première édition du BMOI Legacy Tournament. Ce tournoi de double, disputé les 14 et 15 novembre à l'ACSA d'Ambohidahy, a réuni seize équipes masculines et sept féminines. Les paires Nimbol-Thierry et Judia-Nadia se sont imposées dans le tableau Argent.

En double messieurs, Frédéric Wybo et Larry Andriamalala, de l'équipe Ultramaille, ont remporté la finale du tableau Or face à l'équipe AVO, composée du ministre des Forces armées, Ely Razafitombo, et de Sitraka Raharimanitra.

Dans le tableau Argent, Nasolo Nomenjanahary et Thierry René Randrianjafy, engagés sous le nom de Nimbol-Thierry, ont battu Jean-Claude-Paul Alendris en quarts de finale, puis Jaime Ta Guerre en demi-finale. Ils se sont imposés en finale face à Rindra-Adrien.

En double dames, Sydonie Rakotondrabako et Minouche Rakotomalala, de l'équipe Diamant, ont remporté le tableau Or. Elles ont écarté Toky Ratovonirina et Domoina Raharitsiresy en demi-finale avant de battre en finale l'équipe Magnum, composée de Maminirina Andriantseheno et d'Andrianasolo Rakotobe.

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Dans le tableau Argent, Judia Raharinosy et Nadia Razafindrabe ont battu Laura-Harinavalona en demi-finale. Elles ont ensuite remporté le titre face à l'équipe Queen, formée par Olivia Rahanitrinimiora et Mahefa Sissi Ranivomahefa.

D'autres tournois en perspective

Nirintsoa Ratovohery, directrice générale adjointe de la BMOI, organisatrice du tournoi, a annoncé que la banque poursuivrait son soutien au tennis. Elle souhaite relever le niveau de la compétition et organiser d'autres tournois ouverts, de portée nationale, voire internationale.

Philippe Pinel, de l'ACSA, a salué la qualité du jeu et indiqué que le club était prêt à accueillir la prochaine édition.

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