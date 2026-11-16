Madagascar: Judo/Grand Prix De Zagreb - Laura Rasoanaivo éliminée au premier tour

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Aina Laura Rasoanaivo Razafy s'est inclinée dès son premier combat, samedi, au Grand Prix de Zagreb, en Croatie. La judokate malgache, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a été battue en seizièmes de finale des moins de 70 kg par l'Italienne Nadia Simeoli, médaillée d'or à l'Open de Tallinn et de bronze à l'Open de Sofia cette année.

Multiple championne d'Afrique chez les juniors et les seniors, Laura Rasoanaivo poursuit sa quête de points en vue d'une qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Début octobre, aux Championnats du monde de Bakou, en Azerbaïdjan, elle s'était également inclinée en seizièmes de finale, face à l'Allemande Giovanna Scoccimarro, 20e mondiale. Cette année, elle a notamment décroché l'argent à l'Open de Johannesburg et le bronze aux Championnats d'Afrique.

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