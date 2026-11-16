Tunisie: Ministère de la Culture - 950 agents contractuels bientôt régularisés

Le ministère des Affaires Culturelles a élaboré un projet de décret visant à régulariser la situation professionnelle de près de 950 agents contractuels relevant de ses services et des établissements publics placés sous sa tutelle. Le texte a été transmis pour l'accomplissement des procédures réglementaires nécessaires, a annoncé la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi.

Cette annonce a été faite lundi à l'aube, lors de la séance plénière commune entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de la mission du ministère.

La ministre a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions professionnelles des travailleurs du secteur culturel, parallèlement à la révision et à la modernisation du cadre législatif régissant les différents domaines culturels et artistiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, plusieurs projets de textes juridiques ont été élaborés et transmis pour poursuivre les procédures d'approbation et de publication. Parmi eux figurent un projet de décret portant création de l'Office national du patrimoine, destiné à restructurer les institutions chargées du secteur et à les regrouper au sein d'un seul organisme, ainsi qu'un projet de loi visant à réviser et à actualiser le Code de protection du patrimoine archéologique et historique.

Un autre projet de décret prévoit la création de l'établissement « Cité de la culture », à travers la restructuration de plusieurs institutions qui y sont installées. Les textes transmis portent également sur l'organisation des centres des arts dramatiques et scéniques et leur rattachement à l'établissement du Théâtre national, ainsi que sur le développement du Fonds d'encouragement et d'investissement dans la création littéraire et artistique.

La ministre a également évoqué un projet de décret relatif aux aides à la production cinématographique accordées par le Centre national du cinéma et de l'image, ainsi qu'un texte portant sur la nouvelle organisation structurelle du ministère.

D'autres projets sont en cours d'élaboration pour mettre en application les dispositions de la loi sur l'artiste. Ils concernent notamment les cartes professionnelles dans les différentes spécialités artistiques, les spectacles présentés par des artistes étrangers et le régime de sécurité sociale des artistes. La révision des textes encadrant l'acquisition des oeuvres théâtrales ainsi que le fonctionnement des instituts publics de musique et de danse figure également parmi les chantiers engagés.

S'agissant des centres des arts dramatiques et scéniques, Amina Srarfi a indiqué qu'un projet de texte relatif à leur organisation avait été transmis. Les 21 centres actuellement en activité poursuivent leurs missions, notamment à travers des ateliers de formation théâtrale et l'organisation de manifestations et de journées spécialisées.

Parmi les principales manifestations organisées en 2026 figurent le Forum du théâtre du Sud à Tozeur, celui du théâtre du Centre à Kairouan, le Festival du théâtre expérimental à Médenine, le Festival du théâtre et de la société à Siliana ainsi que le Festival Ali Ben Ayed à Ben Arous.

Quatre centres, ceux de Siliana, Ben Arous, Bizerte et Gafsa, préparent actuellement de nouvelles productions théâtrales. Quatre autres, situés à Kébili, Jendouba, Kairouan et Tataouine, s'emploient à régulariser leurs dettes et leurs engagements financiers afin de reprendre leurs activités et leur production artistique.

Par ailleurs, le nouveau siège du Centre des arts dramatiques et scéniques de Sousse a été inauguré en 2026. Les travaux de construction du siège du centre de Siliana se poursuivent et ont atteint un stade avancé.

Enfin, concernant les horaires de travail des maisons de la culture et des complexes culturels, la ministre a annoncé l'élaboration, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, d'un projet de décret conjoint visant à réviser les horaires administratifs de ces établissements. Cette adaptation doit tenir compte des spécificités de leurs activités culturelles et améliorer les conditions de travail. Le projet a également été transmis pour l'accomplissement des procédures réglementaires.