Tunisie: Médicaments - Les délais d'autorisation de commercialisation réduits à huit mois

16 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé une réduction des délais d'octroi des autorisations de commercialisation des médicaments à huit mois, contre plus de trois ans auparavant. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des réformes visant à renforcer la sécurité médicamenteuse et à garantir un approvisionnement régulier du marché national.

Le ministre a souligné que la sécurité médicamenteuse et la continuité de l'approvisionnement en médicaments constituent une priorité absolue du programme de réforme du système de santé. Cette réduction des délais a été rendue possible grâce à l'adoption du système d'enregistrement électronique des dossiers pharmaceutiques, baptisé e-CTD. Ce dispositif permet de moderniser les procédures, d'accélérer le traitement des demandes et d'assurer un suivi numérique plus transparent des dossiers.

Mustapha Ferjani a également indiqué que le ministère de la Santé avait achevé, en 2026, l'élaboration de la stratégie nationale du médicament. Les autorités travaillent actuellement à la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire destiné à améliorer la gouvernance du secteur et à moderniser les mécanismes d'enregistrement, d'importation et de distribution des médicaments. Par ailleurs, le ministre a rappelé que les perturbations de la production et de l'approvisionnement à l'échelle internationale figurent parmi les principales causes des pénuries de médicaments.

Face à ces difficultés, le ministère entend agir sur les circuits d'approvisionnement, de distribution et de stockage, tout en développant l'industrie pharmaceutique nationale et en renforçant la souveraineté sanitaire du pays.

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