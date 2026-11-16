Tunisie: Budget 2027 - 288 millions de dinars alloués à la Pharmacie Centrale pour renforcer la sécurité médicamenteuse

Le budget de l'État pour 2027 prévoit une enveloppe de 288 millions de dinars au profit de la Pharmacie Centrale de Tunisie, afin de soutenir son rôle dans l'approvisionnement en médicaments et de renforcer la sécurité médicamenteuse du pays, a annoncé le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani.

Intervenant lors de la séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget du ministère de la Santé pour 2027, en réponse aux questions des députés de l'ARP et du Conseil National des Régions et des Districts, le ministre a précisé que l'État avait également accordé une contribution de 290 millions de dinars à la Pharmacie Centrale en 2026. Cette enveloppe visait notamment à contribuer au règlement d'une partie des créances de l'établissement auprès des entreprises publiques.

Par ailleurs, le ministère prévoit de renforcer le rôle de l'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé, tout en accélérant la numérisation du système d'approvisionnement et de distribution des médicaments. Ces mesures porteront également sur le suivi des stocks et l'anticipation des besoins afin de garantir la continuité de l'approvisionnement et de prévenir les pénuries.

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Le ministre a également évoqué la révision des circuits d'approvisionnement entre les différentes succursales de la Pharmacie centrale et les établissements de santé, ainsi que l'amélioration de la gestion et de la distribution des stocks. Ces orientations visent à renforcer l'efficacité du système pharmaceutique et à garantir la disponibilité des médicaments au profit des patients.