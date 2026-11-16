Tunisie: Trois étudiants tunisiens décrochent la 2e place à une compétition internationale de cybersécurité

Trois étudiants de l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) ont décroché la deuxième place à la compétition internationale « Hack My Robot », organisée dans le cadre de CSAW 2026 à l'Université de New York à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

L'équipe tunisienne, composée de Mohamed Aziz Rahmouni (RT4), Malek Tababi (GL4) et Hamza Bejaoui (IIA4), s'est distinguée lors de cette compétition consacrée à la cybersécurité des systèmes robotiques.

Considéré comme l'un des principaux événements internationaux destinés aux étudiants dans le domaine de la cybersécurité, CSAW met à l'épreuve les compétences techniques des participants. Dans le cadre du défi « Hack My Robot », les équipes devaient analyser une plateforme robotique, détecter ses vulnérabilités, les exploiter et présenter leurs résultats devant un jury d'experts.

Cette distinction récompense les compétences et le savoir-faire des étudiants tunisiens dans des domaines technologiques stratégiques, notamment la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique. L'INSAT a salué cette performance, estimant qu'elle témoigne du talent et de l'engagement de ses étudiants sur la scène internationale.