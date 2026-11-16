Tunisie: IPDAYS 2026 - La cinquième édition prévue les 25 et 26 novembre à Tunis

La cinquième édition des INNO'PRENEURS DAYS (IPDAYS 2026), rendez-vous incontournable de l'écosystème entrepreneurial tunisien, se tiendra les 25 et 26 novembre 2026 à l'hôtel Radisson Blu de Tunis.

Cette manifestation se tiendra autour du thème central de l'investissement, considéré comme un levier stratégique pour transformer les idées innovantes en entreprises pérennes, créatrices de valeur et d'emplois durables.

Organisé par RedStart Tunisie, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le cadre du projet FIN4Youth+, cet événement réunira entrepreneurs, investisseurs, experts et institutions autour d'une ambition commune : faciliter l'accès aux opportunités d'investissement et promouvoir un entrepreneuriat inclusif et durable.

L'objectif des IPDAYS 2026 est de renforcer les capacités des entrepreneurs à accéder aux financements, à mieux maîtriser les mécanismes d'investissement et à développer des partenariats stratégiques pour assurer la croissance et la pérennité de leurs entreprises.

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Une attention particulière sera accordée aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets issus des régions intérieures, notamment du Centre-Ouest tunisien, afin de favoriser un accès plus équitable aux ressources et aux réseaux nécessaires au développement de leurs initiatives.

Un grand nombre d'experts prendront part à des échanges consacrés aux différentes solutions de financement, notamment le capital-risque, les business angels, les fonds d'impact et le financement participatif.

Les discussions porteront également sur l'investissement à impact et les modèles économiques durables, avec un intérêt particulier pour l'innovation digitale, l'économie verte, circulaire et bleue, l'économie sociale et solidaire ainsi que l'économie orange.

Au programme figureront également les IPTalks, des Funding Clinics et des Speed funding meetings, qui permettront aux entrepreneurs de présenter leurs projets, de bénéficier de conseils ciblés pour préparer leurs levées de fonds et de rencontrer des investisseurs et des partenaires financiers susceptibles de soutenir leur développement.