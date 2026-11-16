Tunisie: Concours du « meilleur couscous sfaxien » - Les candidatures ouvertes

16 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'association « Nokhet Bladi », en partenariat avec l'Académie du couscous, a annoncé l'ouverture des candidatures pour participer au concours du « Meilleur couscous sfaxien », prévu le 13 décembre 2026 à Sfax, dans le cadre de la troisième édition des Olympiades du couscous.

Selon le règlement publié par les organisateurs, la compétition portera sur dix variétés de couscous, notamment le couscous à l'agneau, au qadid (viande séchée et salée), au poulpe, aux légumes et au « M'tayeg ». Un seul candidat sera retenu pour chacune des catégories, selon le choix des participants.

Cette manifestation s'inscrit dans le programme de la troisième édition des Olympiades du couscous, qui se déroulera le 13 décembre 2026 à Sfax, puis le 19 décembre 2026 à Hammamet.

Les Olympiades proposent des concours de préparation du couscous, ouverts aux participants individuels et aux équipes. Les candidats peuvent concourir dans plusieurs catégories afin de cumuler des points et d'établir un classement général. Les trois premiers du classement seront récompensés, tandis que des prix et des médailles seront également décernés aux lauréats des différentes catégories.

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À travers cette initiative, l'Académie du couscous entend faire connaître les recettes traditionnelles et leurs techniques de préparation en s'appuyant sur des approches scientifiques. Elle ambitionne également de développer leurs applications en tenant compte des exigences agricoles et environnementales ainsi que des techniques culinaires modernes, tout en préservant l'authenticité des recettes traditionnelles.

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