Tunisie: Jusqu'à 40 ans de prison pour des membres d'un réseau de trafic de cocaïne, dont un avocat et un responsable sécuritaire

16 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de prison allant de 3 à 31 et 40 ans à l'encontre de plus de 12 personnes impliquées dans une affaire de trafic international de drogue. Parmi les condamnés figurent des hauts fonctionnaires et la propriétaire d'une entreprise. Des amendes comprises entre 100 000 et 120 000 dinars ont également été infligées à chacun d'eux.

La juridiction a, par ailleurs, condamné un responsable sécuritaire et un avocat à 30 ans de prison avec exécution immédiate de la peine, assortis d'une amende de 100 000 dinars chacun. Les prévenus étaient poursuivis pour constitution et appartenance à une organisation criminelle, participation à des activités de trafic de stupéfiants en Tunisie et à l'étranger, ainsi que blanchiment d'argent.

Selon les éléments du dossier, les membres du réseau étaient impliqués dans l'importation et le trafic de cocaïne depuis plusieurs pays européens vers la Tunisie. Certains prévenus, notamment ceux occupant des postes de responsabilité dans la fonction publique, auraient mis à profit leurs fonctions et leurs vastes réseaux de relations pour faciliter l'acheminement des cargaisons de drogue et échapper aux contrôles sécuritaires pendant une longue période.

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Le démantèlement du réseau a été rendu possible grâce à une opération sécuritaire minutieusement préparée, qui a permis de tendre une embuscade et d'arrêter les principaux suspects.

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