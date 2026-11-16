Tunisie: Bab Souika - A partir d'aujourd'hui, les voitures mal stationnées seront mis en fourrière

16 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis lance, à partir de ce lundi 16 novembre 2026, une campagne de renforcement des contrôles des infractions liées au stationnement et à l'arrêt des véhicules dans le quartier de Bab Souika.

Cette opération vise à fluidifier la circulation et à assurer le respect du Code de la route ainsi que de la réglementation relative au stationnement des véhicules, selon un communiqué de la municipalité.

Les contrôles concerneront l'ensemble de la voie publique, notamment les rues et les trottoirs, avec une attention particulière accordée à la place de Bab Souika et aux deux rues de Bab Souika.

La municipalité précise que les véhicules en infraction seront enlevés et transférés à la fourrière municipale.

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