Tunisie: Football - Romelu Lukaku tourne la page des Diables Rouges et annonce sa retraite internationale à 33 ans

L'attaquant belge Romelu Lukaku a annoncé ce lundi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale à l'âge de 33 ans. Il clôt ainsi une épopée de 16 ans avec la sélection belge, au lendemain de la qualification de son pays pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

C'est par le biais d'un message publié sur son compte officiel Instagram que le buteur a officialisé la nouvelle : « Je suis en paix avec ma décision de m'arrêter là, ce fut une expérience magnifique », a-t-il écrit, sans toutefois dévoiler les raisons précises qui ont motivé ce choix soudain.

Absent du dernier rassemblement des Diables Rouges, l'attaquant du club turc de Fenerbahçe aura disputé sa dernière rencontre sous le maillot national le 5 octobre dernier, lors de la victoire face à l'équipe de France (4-1).

Lukaku quitte la scène internationale avec un bilan hors norme de 94 buts inscrits en 135 sélections. Il s'en va en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Belgique, refermant ainsi l'un des chapitres les plus prolifiques du football belge.

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Lancé dans le grand bain international par le sélectionneur néerlandais Dick Advocaat avant même son dix-septième anniversaire, le géant belge aura marqué toute une génération. Au cours de sa carrière en sélection, il a pris part à quatre phases finales de Coupe du monde (2014, 2018, 2022 et 2026) ainsi qu'à trois éditions du Championnat d'Europe des nations (2016, 2020 et 2024).