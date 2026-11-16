Afrique: Foot - Eliminatoires CAN 2027 - La Tunisie face à un match décisif contre la Libye pour sauver ses chances de qualification

La sélection tunisienne affrontera son homologue libyenne, mardi à partir de 17h00 au stade de Tripoli, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Groupe H), avec la victoire comme unique option pour préserver ses chances de qualification pour la phase finale, que les « Aigles de Carthage » n'ont plus manquée depuis l'édition de Tunisie 1994.

Malgré sa difficulté, cette rencontre constitue pour les protégés du sélectionneur Mouine Chaabani l'occasion de réagir et de reconquérir la confiance et la satisfaction du public sportif tunisien, qui suit désormais le parcours de la sélection avec un fort pessimisme au vu de la série de résultats négatifs enregistrés ces derniers temps, dont l'absence de victoire lors des 9 derniers matchs, le dernier succès remontant au 29 mars dernier face à Haïti (1-0) en préparation du Mondial.

Le match de demain revêt une importance capitale, les tunisiens se retrouvant lanterne rouge du Groupe H après deux matchs nuls au stade Hammadi Agrebi de Radès face à l'Ouganda (1-1) et au Botswana (2-2), et une défaite au stade Taieb Mhiri de Sfax face à la Libye (0-2), ce qui a tiré la sonnette d'alarme et placé la qualification pour l'édition (Tanzanie, Kenya et Ouganda, été 2027) en péril.

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Pour atteindre son objectif et décrocher son billet pour la CAN pour la 23e fois de son histoire, la Tunisie doit réaliser un sans-faute lors de ses trois derniers matchs de qualification, ce qui fait de la rencontre face à la Libye, qui se jouera à huis clos, un match décisif sans droit à l'erreur, tant pour les « Aigles de Carthage » que pour les « Chevaliers de la Méditerranée », conscients qu'une victoire les rapprocherait grandement de la qualification et accompagnerait l'Ouganda, déjà qualifié.

Si la sélection tunisienne traverse l'une des pires périodes footballistiques de son histoire cette année, cela ne l'empêchera pas de tenter de sortir de l'ornière dès le match contre la Libye, où la ligne d'attaque sera appelée à l'efficacité et à la concrétisation des occasions, une mission qui ne sera pas aisée, d'autant que la défense libyenne a démontré vendredi dernier sa solidité, les meilleures évaluations revenant au trio Fadhel Mansour, Seif Jadour et surtout Ali Youssef.

Bien que la Tunisie, sacrée championne d'Afrique en 2004 et détentrice du record africain du plus grand nombre de participations consécutives à la phase finale de la CAN (17 qualifications d'affilée, de l'édition 1994 à celle de 2025), soit tenue de prendre l'initiative et de jouer la carte offensive, cela ne signifie pas pour autant prendre des risques, mais plutôt adopter l'équilibre technique et tactique et faire preuve de prudence face à une équipe libyenne dont la ligne offensive a affiché une efficacité redoutable lors du match aller, avec plusieurs éléments capables de faire la différence, à l'image du joueur d'Al-Ahli Tripoli Mouayed Ellefi Et Izzou Mariemi, malgré l'absence attendue de Hamdou Elhouni pour sanction disciplinaire.

La formation tunisienne devrait connaître plusieurs changements à tous les postes, le staff technique devant vraisemblablement s'appuyer sur le gardien de l'Espérance de Tunis Béchir Ben Saïd à la place d'Aymen Dahmen, et sur Omar Rekik (Ludogorets-Bulgarie), pour remplacer Alaa Ghram, victime d'une blessure, et faire la paire avec Montassar Talbi, avec la possibilité d'aligner Ghaith Zaalouni au poste de latéral droit à la place de Mohamed Dräger, tout en maintenant Ali Maaloul comme latéral gauche.

En milieu de terrain, il est fort probable de voir Chaabani faire appel au « vieux garde » emmené par Ferjani Sassi et Aissa Laidouni à la récupération, et accorde de nouveau sa confiance à Ismail Gharbi, joueur de Leganés (Espagne), pour l'animation offensive, tandis que Khalil Ayari pourrait faire son apparition comme ailier droit à la place de Seifallah Letaief, et Anis Ben Slimane démarrer comme ailier gauche à la place d'Elias Saad, Firas Chaouat, désormais connaisseur de l'ambiance du football libyen, restant le plus probable pour assumer le rôle d'avant-centre, Sadok Kaddida, attaquant du Club Africain, demeurant une carte maîtresse tributaire du déroulement de la rencontre.

La rencontre, rappelle-t-on, sera dirigée par l'arbitre béninois Adissa Abdoul Rafiou Ligali.