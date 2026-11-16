Afrique: Compétitions africaines - Désignations arbitrales - La Tunisie obtient gain de cause

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de modifier la composition des équipes d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour les rencontres du Club Africain face au Zamalek (Égypte) et de l'Espérance Sportive de Tunis contre le FC Nouadhibou (Mauritanie), à la suite des démarches entreprises par la Fédération tunisienne de football (FTF).

Cette décision intervient après les réserves exprimées par la FTF concernant la reconduction des arbitres Hamza El Fareq et Hamza Nassiri dans les équipes VAR désignées pour ces deux rencontres continentales. Les deux officiels avaient déjà fait partie du dispositif VAR lors du match opposant la sélection tunisienne à son homologue libyenne.

La fédération tunisienne avait, dans un premier temps, adressé une correspondance officielle à la CAF, avant de saisir également la Fédération Internationale de Football (FIFA). Elle avait ainsi fait part de son étonnement face à la nouvelle désignation des deux arbitres pour des rencontres impliquant des clubs tunisiens.

À la suite de ces démarches, la commission des désignations de la CAF a procédé à un remaniement des équipes VAR pour les deux affiches.

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Pour le match entre le Club Africain et le Zamalek, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho a été désigné comme arbitre VAR, avec son compatriote Daniel Nii Ayi Lariyea en qualité d'assistant VAR.

Concernant la rencontre entre l'Espérance Sportive de Tunis et le FC Nouadhibou, prévue dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Soudanais Ahmed Abdelaziz officiera à la VAR, assisté du Libyen Ahmed Abdulrazg.

Ces changements interviennent dans un contexte marqué par la vigilance de la FTF concernant les désignations arbitrales des compétitions africaines, notamment pour les rencontres impliquant les équipes tunisiennes.