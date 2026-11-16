Tunisie: Accord de pêche avec l'UE - La Mauritanie ferme ses eaux à la flotte européenne

Les autorités mauritaniennes ont annoncé avoir ordonné à la flotte de pêche de l'Union européenne (UE) de quitter leurs eaux territoriales et leur zone économique exclusive (ZEE), à la suite de l'expiration du protocole de pêche liant les deux parties, intervenue dans la nuit de samedi à dimanche. Les activités de pêche des navires européens doivent ainsi cesser.

Nouakchott entend négocier un nouvel accord avec l'Union européenne, assorti de conditions plus avantageuses et garantissant davantage ses intérêts économiques. L'accord arrivé à échéance autorisait les navires européens à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Toutefois, les négociations en vue de son renouvellement se poursuivent, selon des sources européennes citées par l'Agence France-Presse (AFP), qui ont requis l'anonymat. Bruxelles avait auparavant informé les États membres de l'imminence de l'expiration du protocole.

Dans une décision publiée par le ministère mauritanien des Pêches maritimes, les autorités ont chargé les garde-côtes de veiller à l'arrêt immédiat des activités de tous les navires européens opérant dans la zone de pêche mauritanienne. Ces derniers doivent également rejoindre le port de Nouadhibou afin d'accomplir les formalités administratives et maritimes nécessaires à leur départ de la zone économique exclusive du pays. L'absence de renouvellement du protocole entraîne ainsi la suspension des activités d'environ une centaine de navires de pêche européens dans les eaux mauritaniennes, sur la façade atlantique.

La Mauritanie dispose d'environ 800 kilomètres de côtes sur l'océan Atlantique. Ses eaux figurent parmi les plus poissonneuses au monde, ce qui en fait une zone particulièrement attractive pour les flottes de pêche européennes.

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