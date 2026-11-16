Tunisie: Médina de Tunis - Dar Ben Gacem intègre les 41 meilleurs hôtels du monde

Dar Ben Gacem, maison d'hôtes implantée dans la médina de Tunis, a été retenue parmi les 41 meilleurs hôtels du monde dans une sélection publiée le 2 novembre 2026 par le magazine international Architectural Digest. Cette reconnaissance distingue notamment son architecture traditionnelle, son aménagement intérieur et son ancrage dans le patrimoine local.

Réparti entre deux demeures historiques datant du XVIIe siècle, l'établissement compte 15 chambres aménagées dans le respect de l'identité architecturale des lieux. La restauration des bâtiments a permis de préserver plusieurs éléments caractéristiques de l'habitat traditionnel tunisois, tout en intégrant des créations artisanales et des matériaux locaux.

Dar Ben Gacem se distingue également par son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine et de la promotion des métiers traditionnels. Une partie de ses revenus est consacrée au soutien des artisans locaux et à des initiatives visant à préserver le tissu historique de la médina.

La sélection d'Architectural Digest, qui regroupe 41 établissements situés dans 17 pays, met ainsi en avant une adresse tunisienne qui fait de la valorisation du patrimoine architectural et culturel un élément central de son identité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette distinction contribue à renforcer la visibilité internationale de la médina de Tunis et à promouvoir une forme de tourisme fondée sur l'authenticité, la mémoire des lieux et la valorisation du savoir-faire local.