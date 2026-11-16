Madagascar: Rugby à XV - Tilapia Championship - Le XV Avenir bat le FTAM Mandrangobato

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le XV Avenir d'Andohatapenaka a largement battu le FTAM Mandrangobato (41-18), dimanche au stade Makis, dans le cadre du Tilapia Championship. Dans ce duel entre deux formations du Top 20, le XV Avenir a inscrit six essais, dont le premier après seulement 28 secondes de jeu.

Dès le coup d'envoi donné par le FTAM, les joueurs d'Andohatapenaka ont récupéré le ballon et lancé l'offensive. Vingt-huit secondes plus tard, ils inscrivaient l'un des essais les plus rapides de la saison au stade Makis. La transformation leur a donné une avance de sept points.

Le FTAM est revenu à un point grâce à deux pénalités, à la 3e puis à la 8e minute (7-6). À la 17e minute, le XV Avenir a repris ses distances sur pénalité (10-6). Plus entreprenants et mieux organisés, les joueurs d'Andohatapenaka ont ensuite inscrit un deuxième essai, transformé, à la 26e minute. Ils menaient 17-6 à la pause.

Le XV Avenir a creusé l'écart à la 44e minute avec un nouvel essai transformé (24-6). Deux minutes plus tard, le FTAM a répondu par un essai transformé pour revenir à 24-13. Le XV Avenir a aussitôt répliqué en inscrivant son quatrième essai à la 47e minute (29-13).

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Un cinquième essai, transformé à la 56e minute, a porté le score à 36-13. Le FTAM a réduit l'écart à la 60e minute grâce à un essai non transformé (36-18). Le XV Avenir a inscrit le dernier essai de la rencontre à la 64e minute, fixant le score à 41-18.

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