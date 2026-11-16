Madagascar: Cosafa U17 - Le pays évolue avec l'Afrique du Sud

Engagé tardivement, Madagascar participera à la Coupe du Cosafa U17, qui se déroulera du 4 au 13 décembre au Mozambique. Le tournoi réunira dix sélections d'Afrique australe, réparties en trois groupes, et servira de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans en 2027.

Les Barea figurent dans le groupe B, seule poule à quatre équipes. Ils y affronteront l'Afrique du Sud, tenante du titre et quadruple lauréate (1994, 2002, 2020 et 2025), le Malawi, vainqueur en 2001, et le Botswana. Le groupe A réunit le Mozambique, pays hôte, l'Angola, sacré en 2018 et en 2021, et le Lesotho. La Zambie, également titrée à quatre reprises (2017, 2019, 2022 et 2024), évoluera dans le groupe C avec le Zimbabwe et l'Eswatini.

Jean-Jacques Pierre, entraîneur du programme de développement des talents de la FIFA, préparera et dirigera la sélection malgache avec l'appui de Menakely Ruffin. L'effectif devrait s'articuler autour des pensionnaires de l'académie de Carion. Des joueurs repérés lors du championnat national U17 et d'autres évoluant à l'étranger pourraient renforcer le groupe.

Les vainqueurs des trois groupes et le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales. Ces quatre équipes représenteront la zone Cosafa à la CAN U17 en 2027.