Madagascar: Hiragasy - Le public tananarivien répond présent au retour des grandes joutes

Le Hiragasy confirme son pouvoir d'attraction à Antananarivo. Le retour de cet art populaire sur la scène tananarivienne a attiré bien plus que les sept cents personnes que peut accueillir le Kianja Rochel Rasamimanana, à Ampefiloha. Familles, jeunes et spectateurs issus de différentes couches sociales, notamment populaires, ont répondu présents pour assister à cette rencontre dominicale. Une affluence qui témoigne de l'attachement du public à cette tradition. À travers ses spectacles, la troupe entend préserver les valeurs et rendre le Hiragasy accessible à tous, particulièrement aux jeunes, dont l'intérêt pour cet art traditionnel se manifeste de nouveau.

Après plusieurs mois de tournées en province, deux formations se sont retrouvées sur scène : Raymond Rafaralahy, originaire d'Ambatoantrano, et Razakason, venue de Fenoarivo. Cette reprise marque le retour des joutes de Hiragasy dans la capitale, après une précédente rencontre organisée aux alentours de la fin du mois de juin.

Richesse des paroles

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Vêtus de rouge, les membres des deux formations ont offert une prestation haute en couleur. Les plus jeunes ont ouvert le spectacle avec des danses, avant que les groupes ne se succèdent sur scène pour des prestations d'une heure et demie chacun. À travers leurs chants et leurs joutes oratoires, ils ont dévoilé la richesse des paroles du Hiragasy, défendant chacun leur manière de penser et leur vision de la vie. Des échanges artistiques qui ont suscité les applaudissements et les acclamations d'un public conquis. Son répertoire aborde notamment la vie quotidienne, les difficultés et les combats auxquels chacun peut être confronté.

« Notre message est de montrer que tout ce que l'on désire n'est pas nécessairement ce qui nous est bénéfique. Il faut aussi savoir reconnaître ce qui est bon pour soi », explique un représentant de la formation, en évoquant le titre de leur spectacle, « Tsy izay tiana no atao fa ny mahasoa anao ».

Parmi les participants, le tarika Razakason de Fenoarivo défend un héritage familial transmis de génération en génération. La formation compte trente-six membres et trois enfants. Issue de la famille de Sahondrafinina, dont les parents sont Sahondrafinina et Ra-Jean Marie, elle partage cette histoire avec la troupe Sahondrafinina Zanany. Au fil des générations, les descendants ont choisi de se répartir en formations distinctes : certains ont conservé le nom de leur mère, tandis que Razakason a adopté celui de son père.

« Nous sommes satisfaits de l'accueil du public. La salle est particulièrement fréquentée, même si l'espace devient étroit pour accueillir tout le monde. Nous devons apprendre à partager cet espace sans provoquer de désordre », souligne Ramanakarivo Jean José, président du Mpihira Gasy eto Madagasikara.

Cette reprise intervient après une saison particulièrement riche pour les formations de Hiragasy.