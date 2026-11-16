Ethiopie: Le pays renforce les préparatifs à l'échelle de l'ensemble du gouvernement en vue d'accueillir la COP32

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir convoqué le comité directeur national de la COP32 afin de faire le point sur les progrès accomplis, d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs et de définir les orientations stratégiques pour l'organisation par l'Éthiopie du sommet mondial sur le climat en 2027.

Il a souligné la nécessité d'une approche coordonnée à l'échelle de l'ensemble du gouvernement, appelant tous les groupes de travail à agir de concert afin de garantir des préparatifs efficaces et le bon déroulement de la COP32.

Au-delà de l'organisation d'une grande conférence internationale, le Premier ministre a souligné que la COP32 offrait à l'Éthiopie une opportunité stratégique de faire progresser ses priorités en matière de climat et d'environnement, d'approfondir ses partenariats internationaux, d'attirer des investissements et de traduire ses initiatives nationales en cours en résultats concrets et durables en matière de développement.

Ce sommet devrait également constituer une tribune importante permettant à l'Éthiopie de renforcer son engagement dans l'action mondiale pour le climat, tout en mettant en avant ses priorités de développement, ses initiatives environnementales et son engagement en faveur d'une croissance durable.