Accra — Les dommages environnementaux causés par les activités minières illégales, l'augmentation du trafic de drogue dans le pays, les incidents préoccupants d'indiscipline parmi les élèves et la persistance des conflits et des tensions intercommunautaires. Tels sont quelques-uns des principaux problèmes soulevés par les Évêques du Ghana auprès des institutions de l'État dans le communiqué publié à l'issue de leur Assemblée plénière annuelle.

La rencontre s'est déroulée au Centre pastoral de la Divine Providence, à Jamasi, dans le diocèse de Konongo-Mampong, dans la région de l'Ashanti, du 3 au 14 novembre 2026, sur le thème : « Communion, participation et mission : préparer l'Église catholique du Ghana à son 150e anniversaire en 2030 ».

Les Évêques ont réitéré leur préoccupation face aux « dégâts causés par l'exploitation minière illégale et irresponsable (galamsey), notamment la pollution des cours d'eau, la destruction des réserves forestières, la dégradation des terres agricoles et les menaces pour la santé publique ».

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Les Évêques demandent que l'état d'urgence soit déclaré dans les localités les plus touchées par ce phénomène, afin de favoriser une activité minière responsable et respectueuse de l'environnement. « Les organismes de régulation, les agences de sécurité, les autorités traditionnelles, les chefs religieux et tous les citoyens doivent unir leurs forces et leurs ressources pour vaincre cet ennemi commun. La lutte contre le galamsey doit s'attaquer aux réseaux de complicité, proposer des moyens de subsistance durables et promouvoir la participation des communautés à la protection de l'environnement », affirment-ils.

La récente saisie en France de 3 tonnes de cocaïne provenant d'un port ghanéen (voir Fides 23/9/2026) a de nouveau attiré l'attention sur l'ampleur préoccupante du trafic de drogue, qui touche également le Ghana. Les Évêques dénoncent « des niveaux alarmants de trafic de drogue et d'abus de substances », phénomènes qui constituent une menace pour la santé publique, la stabilité des familles, le développement des jeunes et la sécurité nationale.

« Nous exhortons les institutions compétentes à intensifier les actions de lutte fondées sur le renseignement, notamment par l'application de sanctions appropriées et le renforcement des contrôles aux frontières, ainsi qu'à développer l'éducation du public et les services de réinsertion. De même, les familles, les écoles et les institutions religieuses doivent renforcer l'éducation préventive et le soutien aux personnes touchées par la dépendance aux substances », affirment les Évêques.

« La discipline de plus en plus défaillante dans certains établissements scolaires, y compris même dans certaines de nos écoles d'inspiration religieuse, suscite par ailleurs une extrême inquiétude », poursuit le communiqué. Les Évêques énumèrent plusieurs incidents : « violence, manque de respect envers l'autorité, irrégularités lors des examens et actes de vandalisme ».

Ils qualifient par ailleurs de « déchirantes » les accusations d'abus sexuels commis à l'encontre de certains mineurs au sein des établissements scolaires, par des adultes à qui ils avaient été confiés. Ces comportements, soulignent-ils, compromettent la finalité éducative de l'enseignement et les fondements moraux de la société. Les membres de la Conférence épiscopale demandent donc aux autorités de mener des enquêtes approfondies sur ces faits.

« Nous sommes profondément troublés par la persistance des conflits et des tensions intercommunautaires dans différentes régions du pays, notamment à Bawku et à Kalba-Gbinyiri », poursuit la déclaration. Ces conflits, qui durent depuis des années (voir Fides 4 /8/2025), ont fait des victimes et compromis la cohésion sociale.

« Tout en reconnaissant la récente diminution de la violence dans ces régions, nous exhortons toutes les parties à faire preuve de modération, à renoncer à la violence et à s'engager sur la voie du dialogue, de la réconciliation et de la coexistence pacifique », peut-on lire dans le communiqué.

Sur le plan ecclésial, la Conférence épiscopale a défini le parcours de préparation aux célébrations du 150e anniversaire de l'évangélisation du Ghana. Ce parcours, intitulé « Un chemin de foi, de mission et d'espérance », prévoit que chacune des trois prochaines années soit consacrée à une Personne de la Très Sainte Trinité, en préparation de l'année 2030 :

2027 : Année de Jésus-Christ, Fils de Dieu ;

2028 : Année du Saint-Esprit ;

2029 : Année de Dieu le Père.

L'année 2030 marquera le point culminant des célébrations. La date du lancement officiel des initiatives sera communiquée ultérieurement.