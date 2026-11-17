Les travaux du XXe Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie se sont clôturés ce lundi 16 novembre, au terme de deux jours de discussions en plénière et à huis clos.

À défaut de consensus autour d'une candidature unique, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un compromis : la secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo, ne fera pas de troisième mandat et est écartée de la prochaine course. Elle est toutefois chargée d'expédier les affaires courantes durant une période transitoire de douze mois, exclusivement dédiée à la préparation des réformes du processus électoral.

La République démocratique du Congo se félicite de cette issue qui met un terme à la perspective d'un troisième mandat et limite strictement les prérogatives de la direction sortante à la simple continuité administrative.

Tout au long des négociations, la République démocratique du Congo a fait preuve d'un réel esprit de compromis. Elle a exprimé sa disposition à retirer la candidature de Madame Juliana Lumumba au profit du candidat roumain, dans le cadre d'une démarche concertée visant à dégager un consensus.

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À l'inverse, l'intransigeance du Rwanda a malheureusement prolongé l'impasse et menacé l'unité au sein de l'Organisation.

Pour la RDC, cette issue est positive : elle ouvre la voie à un renouvellement de la gouvernance de la Francophonie. Ce compromis n'est la victoire d'aucun État sur un autre, mais une décision collective visant à préserver l'unité et la crédibilité de l'OIF.