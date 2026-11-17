Dakar — L'organisation Nonviolent Peaceforce (NP), engagée dans la prévention des conflits au Soudan du Sud, mise sur la protection des populations civiles, le dialogue et l'implication des jeunes pour favoriser une résolution pacifique des conflits, a indiqué, lundi à Dakar, son responsable chargé des partenariats, Moses Moi Kenyi.

"Notre méthodologie est fondée sur la protection civile et repose sur plusieurs piliers, notamment la non-violence, la sécurité des populations civiles dans les zones de conflit et le renforcement des capacités des jeunes", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par le think tank Afrika Jom Center, à Ouakam.

Moses Moi Kenyi, accompagné de jeunes engagés dans la résolution pacifique des conflits, a expliqué que son organisation travaille avec les communautés locales, les groupes armés et les autorités étatiques pour prévenir les violences et promouvoir le dialogue.

Il a précisé que Nonviolent Peaceforce procède à la vérification des informations faisant état de menaces contre la paix avant d'intervenir, selon ses méthodes, pour contribuer à empêcher l'escalade des tensions.

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La délégation est venue au Sénégal pour partager son expérience de terrain avec la presse internationale et faire connaître les initiatives de jeunes Sud-Soudanais engagés dans la consolidation de la paix.

"Nous voulons aussi informer le monde que la jeunesse du Soudan du Sud peut s'engager dans un processus visant à restaurer la paix et à empêcher de nouveaux conflits armés", a souligné le responsable.

Selon le président du think tank Afrika Jom Center, Alioune Tine, cette visite devait initialement permettre à la délégation de profiter des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 pour porter un message de paix.

Il a toutefois indiqué que les membres de la délégation n'avaient pas pu accéder au Sénégal dans un premier temps et avaient dû effectuer de nouvelles démarches auprès du ministère de l'Intérieur pour obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire sénégalais.

Tine a déploré le manque d'attention accordée aux conflits qui affectent le continent africain et appelé à une plus grande mobilisation en faveur de la paix en Afrique.