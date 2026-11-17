Luanda — L'Angola a décroché, lundi, cinq nouvelles médailles aux Championnats du monde de jiu-jitsu professionnel, Abu Dhabi World Pro 2026, organisés aux Émirats arabes unis, portant à 24 le nombre total de médailles remportées dans cette compétition.

Selon une note de l'ambassade d'Angola à Abou Dhabi, trois médailles d'or ont été obtenues par Nadine Mujinga, dans la catégorie des moins de 32 kg, Kiari Gama, chez les moins de 60 kg, et Aneisa Gaspar, dans la catégorie des moins de 44 kg.

Les deux médailles d'argent sont revenues à Etuleny Gaspar, dans la catégorie des moins de 63 kg, et à Rhuanna Aleixo, chez les moins de 82 kg. Les cinq athlètes concouraient dans la catégorie des ceintures blanches.

Avec ces nouveaux résultats, le bilan angolais s'élève désormais à 24 médailles, réparties entre 12 en or, six en argent et six en bronze.

L'Abu Dhabi World Pro 2026 se poursuit jusqu'au 21 novembre et réunit plus de 10 000 athlètes représentant plus de 130 pays, dans différentes catégories et épreuves.