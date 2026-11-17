La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'est ouverte lundi à Lomé, à l'initiative du ministère chargé du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire. Jusqu'au 22 novembre, elle veut mettre en valeur les initiatives locales, stimuler l'innovation et soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Décideurs publics, partenaires et acteurs de l'écosystème entrepreneurial y débattent des défis de la création et de la croissance des entreprises dans toutes les régions. L'objectif est d'améliorer le climat des affaires, de rapprocher entrepreneurs et investisseurs et d'élargir l'accès au financement. Cette édition met l'accent sur la créativité des jeunes et l'innovation.

Les participants aborderont aussi le rôle des banques et de la microfinance, la formalisation des entreprises, leur compétitivité et leur accès aux marchés. La fiscalité et les difficultés de financement, deux freins majeurs pour les petites entreprises, seront également au coeur des discussions.

La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week) est un événement annuel qui se tient en novembre dans plus de 180 pays, notamment du 16 au 22 novembre 2026, sous l'impulsion du Global Entrepreneurship Network.