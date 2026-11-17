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Paul Kagame a donc obtenu ce qu'il voulait. Mais pas tout à fait.

Tenu les 15 et 16 novembre 2026 à Phnom Penh, capitale du Cambodge, le XXe Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s'est résolu à maintenir à sa tête sa secrétaire générale, Louise Mushikiwabo. Pour une année supplémentaire assortie d'une non-participation du Rwanda au prochain vote pour la désignation de celle ou celui qui présidera aux destinées de l'Organisation.

Portée à la tête de l'institution en 2018, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères avait été reconduite, quatre ans plus tard, pour un nouveau mandat et elle entendait rempiler pour un troisième à l'occasion de la rencontre au pays du roi Norodom Sihanouk (1).

Mais c'était sans compter avec la franche opposition de la République démocratique du Congo (RDC) qui menaçait de claquer la porte de la grande famille francophone si d'aventure la Dame de Kigali se succédait à nouveau à elle-même. Et pour cause : la responsabilité maintes fois établie par différents rapports internationaux de « l'homme mince de Kigali » dans la guerre qui ravage l'Est de la RDC depuis deux décennies.

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Dernière évolution en date de ces rebellions successives contre le pouvoir central de Kinshasa, la création en octobre passé par l'ancien chef de l'Etat de la RDC, Joseph Kabila, du Front pour la refondation de la nation (FRN) regroupant, entre autres, l'AFC/M23.

On ne peut donc que comprendre l'opposition légitime du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait lui aussi sa candidate, en la personne de Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba.

Subodorant l'impasse de Phnom Penh, le locataire de l'Elysée, Emmanuel Macron, avait écrit aux deux illustres protagonistes de retirer chacun la candidature de sa protégée afin que la tradition du consensus soit respectée et par conséquent d'éviter de fragiliser l'OIF si on devait recourir au vote.

Si dans la capitale cambodgienne FATSHI s'est dit prêt à aller dans ce sens, Paul Kagame est vite monté sur ses grands chevaux pour crier à « l'inacceptable ingérence » française.

Mais ingérence pour ingérence, M. Kagame, n'est-ce pas le même Macron qui avait joué de son influence pour placer Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF et ce malgré les réticences d'une bonne partie de la famille francophone pour qui, non seulement le Rwanda n'incarnait pas les valeurs sacramentelles de la Francophonie, mais surtout pour avoir ostensiblement tourné le dos à l'institution en adhérant au Commonwealth, pendant anglophone de la Francophonie ?

Mais quelle est donc cette ingérence à géométrie variable dont on s'en accommode bien quand on y trouve son compte et fustige à la moindre contrariété ?

En l'espèce, la raison est toute simple : on ne peut plus rien refuser à Paul Kagame, et surtout pas la France pour sa gestion du génocide rwandais et dont se sert Kigali comme fonds de commerce politique et diplomatique.

Et tout compte fait, avec ce rab d'une année accordée à son ancienne ministre des Affaires étrangères, c'est Kigali qui sort gagnant de ce bras de fer.

Au grand dam de Kinshasa qui s'est dite satisfaite du bout des lèvres de cet arrangement aux forceps.

Mais quoi qu'il en soit, cette séquence cambodgienne fragilise, dans une certaine mesure, la Francophonie dont le XXe Sommet s'est achevé sur une note de cacophonie.

(1) Ancien roi du Cambodge décédé en 2021, il fut, aux côtés du Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, du Nigérien Hamani Diori et du Tunisien Habib Bourguiba, l'un des pères fondateurs de l'OIF en 1970. Institution dont les missions se rattachent à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, la recherche et le développement de la coopération.