Au Sénégal, Yango est sous pression. Des femmes y accusent de viols un même homme, un conducteur affilié à cette plateforme, numéro 1 du marché des VTC dans le pays. Dans plusieurs capitales africaines, elle a été accusée à plusieurs reprises de négliger la sécurité des passagers. À Dakar aussi, le sujet s'est installé ces derniers mois. Cette fois, l'ampleur de l'affaire a poussé l'antenne sénégalaise de Yango à réagir.

Sous la photo d'un homme relayée sur les réseaux sociaux, elles sont plusieurs dizaines de femmes à donner l'alerte. Certaines disent reconnaître leur agresseur, un chauffeur VTC de l'application Yango, d'autres disent lui avoir échappé de justesse. Selon leurs récits, les faits se sont déroulés ces derniers mois entre Dakar et ses alentours, dans la région de la Petite Côte.

Aucune trace de la course en question, affirme Yango

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L'organisation féministe Wax Jotna (« Il est temps de parler », en wolof) a pu rentrer en contact avec deux victimes présumées. Aïda Ndiaye, qui y est chargée de recherche, explique : « D'après les récits des filles, à un moment donné, pendant la course, le chauffeur dit : "Est-ce que je peux dévier car je dois prendre de l'essence dans une station-service ?" Et à ce moment-là, il fait tout pour vous entraîner dans des buissons ou dans des endroits où personne ne peut vous aider. Il sort un couteau, prend votre sac, votre téléphone, il vous dépouille. Et la suite, on la connaît : il vous viole. »

Dans un communiqué publié le 12 novembre, Yango Sénégal assure prendre les choses au sérieux. L'entreprise reconnaît avoir été informée des faits par une seule personne. En revanche, dit-elle, aucune trace de la course en question n'a été retrouvée : à ce stade, rien ne prouve, selon elle, l'implication de la plateforme dans l'affaire.

En ligne, un appel au boycott de la plateforme

Une réaction trop légère pour Aïda Ndiaye : « Je n'ai pas l'impression qu'ils mesurent à quel point c'est grave, à quel point les femmes ne sont pas en sécurité et à quel point elles sont terrifiées. Ces derniers jours, on sent que la pression monte. On espère que ce sera le point de départ d'une remise en question pour Yango et pour le secteur VTC en général : si demain, une personne est victime d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse retracer les véhicules et que la police puisse faire son travail. »

En ligne, un appel au boycott de la plateforme Yango circule tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette affaire.