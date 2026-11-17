En Afrique australe, la Chine étend progressivement son influence sur les médias locaux à travers des accords de partage de contenus, des investissements dans les infrastructures et des formations de journalistes. Du Zimbabwe à l'Afrique du Sud, ces partenariats permettent à Pékin de diffuser ses récits, parfois sans que leur origine soit identifiable, au risque de fragiliser l'indépendance éditoriale des rédactions africaines.

Au Zimbabwe, des articles de l'agence officielle chinoise Xinhua paraissent dans les journaux locaux. Souvent sans signature chinoise. Pour le lecteur, impossible de connaître la provenance de l'information. Mais Pékin ne se contente pas d'alimenter les colonnes. En 2022, après une enquête sur des abus commis par des entreprises minières chinoises, son ambassade à Harare menace un hebdomadaire de « contre-mesures fortes ».

Entrées au capital, fourniture d'équipements, formations...

En Afrique du Sud, deux investisseurs liés à l'État chinois sont entrés au capital d'un grand groupe de presse. Cinq ans plus tard, la chronique d'un journaliste dénonçant la répression des Ouïghours est supprimée. Impossible de dire avec certitude s'il y a eu intervention des actionnaires.

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Dans d'autres pays africains, Pékin déploie des réseaux de télévision et fournit des équipements. Régulièrement, des journalistes sont invités en Chine pour suivre des formations. On promeut un « journalisme constructif », c'est-à-dire tourné vers les réussites. Pékin évoque un partenariat gagnant-gagnant.

Mais le déséquilibre est là : l'information circule surtout à sens unique, de la Chine vers l'Afrique. Et à force de financer les médias, Pékin pourrait aussi finir par peser sur ce qu'ils choisissent de ne pas raconter.