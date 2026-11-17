Six mois après le début de l'épidémie d'Ebola due au virus Bundibugyo en République démocratique du Congo (RDC), la situation demeure préoccupante, malgré des « progrès significatifs » dans la riposte sanitaire. Entre 400 et 500 nouveaux cas continuent d'être signalés chaque semaine, tandis que l'épidémie a touché 67 zones sanitaires dans huit provinces.

Les conflits persistants, les déplacements de population et l'ampleur des besoins humanitaires contribuent à la propagation du virus, ont alerté le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) et plusieurs agences des Nations Unies dans une déclaration commune.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 11 000 cas et 5 400 décès ont été signalés. Les enfants représentent plus du quart des cas confirmés et un tiers des décès. Parmi les enfants de moins de cinq ans infectés, sept sur dix n'ont pas survécu à la maladie.

Si les opérations sanitaires ont permis de freiner la transmission dans plusieurs des premiers foyers, entre 400 et 500 nouveaux cas continuent d'être recensés chaque semaine.

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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne notamment que le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades reste en deçà des objectifs fixés. Par ailleurs, les décès survenus au sein des communautés représentent les deux tiers des décès confirmés, signe que de nombreuses infections sont encore détectées trop tardivement.

Six mois de mobilisation

Malgré ces difficultés, la mobilisation des autorités congolaises, des Nations Unies, d'Africa CDC et des partenaires humanitaires a permis d'obtenir des résultats dans plusieurs zones touchées.

La transmission a été maîtrisée dans la plupart des premiers foyers, notamment à Mongbwalu, Nyankunde, Nizi, Rwampara et Butembo. À Bunia, l'un des principaux épicentres initiaux, le nombre de nouveaux cas a diminué de moitié, même si une transmission significative persiste. Les centres de traitement y enregistrent désormais un faible taux d'occupation.

La surveillance épidémiologique, la recherche des contacts, la communication sur les risques et la mobilisation communautaire ont également été renforcées. Près de 90 % des décès font désormais l'objet d'obsèques sûres et dignes, une mesure essentielle pour prévenir de nouvelles contaminations parmi les proches et les personnes endeuillées.

Les capacités de diagnostic sont, quant à elles, passées de deux laboratoires à plus d'une vingtaine. Près de 2 000 lits sont désormais disponibles dans 104 centres de traitement et de transit. Quelque 3 000 personnes ont guéri d'Ebola, dont un quart ont rejoint un programme d'accompagnement des survivants.

Par ailleurs, plus de 17 000 agents de santé communautaires et 46 000 acteurs communautaires ont été formés et équipés pour mener leurs activités en toute sécurité.

Plus de 80 attaques contre les services de santé

Ces avancées restent toutefois fragiles. L'insécurité constitue l'un des principaux obstacles à la lutte contre l'épidémie. Les attaques et les menaces contre les équipes sanitaires entravent les opérations, tandis que les affrontements, les déplacements de population et les restrictions de circulation empêchent les soignants d'atteindre certaines communautés.

L'OMS fait notamment état d'une récente attaque armée dans la localité de Cantine-Aloya, qui a fait 66 morts parmi les civils, dont trois agents de santé. Trois établissements sanitaires ont également été pillés.

À la suite de cette attaque, les équipes de riposte ont perdu la trace de plus de 1 000 personnes ayant été en contact avec des malades. Trois cas confirmés restent également introuvables. Une nouvelle attaque contre la localité a été signalée dans la matinée du 11 novembre.

Lors d'un point de presse vendredi, Julien Harneis, haut coordonnateur de l'ONU pour la riposte à Ebola, a averti que les violences perpétrées par les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé actif dans l'est de la RDC, faisaient désormais davantage de victimes que le virus dans certaines parties de la région.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 80 attaques contre des structures et des services de santé ont été recensées.

Pérenniser la riposte et atteindre les communautés isolées

Face à cette situation, l'OMS appelle à la cessation des hostilités afin de protéger les populations et les personnels sanitaires, mais aussi de préserver les acquis des six derniers mois.

Pour la prochaine phase de la riposte, les agences des Nations Unies et Africa CDC plaident en faveur du maintien de financements rapides et flexibles jusqu'en 2027, d'un engagement politique durable, d'un accès sécurisé aux populations touchées et d'une meilleure protection des structures sanitaires.

L'enjeu est désormais de consolider les progrès accomplis tout en intensifiant les efforts pour atteindre les communautés qui restent hors de portée des équipes de riposte. Un accès essentiel pour sauver des vies, interrompre les chaînes de transmission et mettre fin à l'épidémie.

« Pour venir à bout d'Ebola, tout repose sur les communautés. La confiance ne s'impose pas. Elle se gagne par l'écoute, le respect et une prise en charge empreinte de compassion, afin que les personnes se fassent soigner dès les premiers symptômes, au moment où il est encore possible de sauver des vies », a souligné sur X le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.