revue de presse

Guinée : 22 ex-administrateurs territoriaux condamnés à deux ans de prison dans l'affaire d'orpaillage illégal à Siguiri

Jugés devant la Cour de répression des infractions économiques et financières ( Crief ) pour leur complicité présumée dans l'exploitation minière clandestine qui a débouché sur une catastrophe écologique à Siguiri, ils ont été reconnus coupables de complicité de dégradation de l'environnement, destructions diverses et pollution des eaux.

Les 202 orpailleurs également poursuivis dans ce dossier ont quant à eux été condamnés à trois ans de prison et à une amende solidaire de 10 milliards de francs guinéens. (Source RFI)

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Cédéao-Nigéria : Vers un renforcement de la coopération militaire face aux menaces

La Commission de la Cédéao souhaite renforcer son partenariat avec l'armée nigériane afin d'améliorer la coordination des réponses sécuritaires en Afrique de l'Ouest, confrontée à la persistance du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière.

Le vice-président de la Commission de la Cédéao, Anthony Oluwatosin Ogunjimi, a effectué, le 12 novembre 2026, une visite de courtoisie au chef d'état-major de la défense du Nigéria, le général Olufemi Oluyede, au quartier général de la défense à Abuja. (Source APA News)

Mozambique : L’opposant Venancio Mondlane comparaît devant la justice mardi

Le chef de l'opposition mozambicaine comparaîtra mardi devant le tribunal, accusé d'avoir fomenté des actes de terrorisme et d'avoir incité à la désobéissance civile dans le cadre des manifestations qui ont duré plusieurs mois et qui ont éclaté à la suite des élections de 2024.

Le procès de Mondlane fait suite à la peine de quatre ans de prison prononcée ce mois-ci à l'encontre du chef de l'opposition tanzanien Tundu Lissu pour avoir incité la population à perturber les élections de 2025. (TRT Afrika)

Somalie : Les États-Unis prolongent leur soutien logistique à une mission de l'ONU

Actus. Mogadiscio a salué lundi la décision de Washington de poursuivre pendant un an le financement d'une mission logistique des Nations unies en Somalie. Un revirement après l'annonce américaine de la fin de cette aide à partir de décembre 2026.

La Somalie a remercié lundi les États-Unis, qu'elle qualifie de « partenaire le plus fidèle », après l'annonce de la prolongation pour un an du soutien financier américain au Bureau de soutien de l'ONU en Somalie (UNSOS). (Source Africa Radio)

Kenya : Les agriculteurs se préparent à de fortes pluies liées à El Niño

Au Kenya, les agriculteurs prennent des mesures préventives face aux risques de fortes précipitations annoncées pour la saison des pluies. Après les lourdes pertes provoquées par les inondations de 2024, plusieurs producteurs renforcent leurs exploitations pour limiter l'érosion des sols et protéger leurs récoltes.

À Limuru, dans le comté de Kiambu, Elizabeth Itotia a décidé de ne plus prendre de risques. Il y a deux ans, les fortes pluies avaient emporté une grande partie de la couche arable de son exploitation de deux hectares, détruisant plusieurs cultures, notamment des choux, des épinards et des pommes de terre. Les dégâts lui avaient coûté environ 200 000 shillings kényans, soit près de 1 500 dollars . (Source Africa News)

Mali : Le pari de l'investissement pour ouvrir un nouveau chapitre économique

Le Mali entend faire de ses ressources, de son potentiel économique et de sa position stratégique les moteurs d'une nouvelle dynamique de développement. Dans un environnement régional et international en recomposition, le pays ambitionne de renforcer son attractivité, de diversifier son économie et de nouer des partenariats capables d'accélérer sa transformation.

Le Forum Mali Kura, prévu les 11 et 12 décembre 2026 à Bamako, s'inscrit dans cette volonté de passer des ambitions aux réalisations, en plaçant l'investissement productif et la création de valeur au cœur des priorités. (Source Africa News Agency)

UNAF U17 : Le Maroc termine sur une victoire 5-1 face à la Tunisie

Le Maroc termine le tournoi UNAF par un succès 5–1 contre la Tunisie, le 16 novembre. Troisièmes après deux défaites, les Lionceaux accueilleront la CAN U17 en avril et mai 2027. Cinq buts en un match, aucun lors des deux précédents.

Le Maroc a changé sa dernière sortie en Tunisie en large victoire, 5–1 face au pays hôte, le 16 novembre. Ce premier succès dans le tournoi UNAF U17 lui permet de terminer troisième, avec trois points.

La fin de rencontre porte la signature d'Akram Jadid, auteur d'un triplé. (Source Sport News Africa)

Côte d'Ivoire-Botswana : Alassane Ouattara et Duma Gideon Boko scellent une nouvelle dynamique de coopération

En visite d'État en Côte d'Ivoire, le Président botswanais Duma Gideon Boko s'est entretenu avec Alassane Ouattara pour dynamiser la coopération bilatérale et stimuler les investissements privés.

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu, le lundi 16 novembre 2026, avec son homologue botswanais, Duma Gideon Boko, en visite d'État en Côte d'Ivoire du 15 au 18 novembre 2026.

« Nous avons eu un entretien fructueux et fraternel au cours duquel nous sommes convenus de dynamiser la coopération entre nos deux pays. Cette visite d'État revêt donc une importance particulière, car elle contribuera à accroître les échanges globaux qui ne reflètent pas du tout le potentiel de nos économies », a souligné Alassane Ouattara à l'issue de cette rencontre. (Source Alwihda info)

Caoutchouc naturel : Un marché mondial sous tension, des prix attendus en hausse en 2027

Le caoutchouc naturel est une matière première agricole essentielle à l'industrie pneumatique. Après une légère progression en 2025 et une forte hausse attendue en 2026, les cours devraient poursuivre leur ascension en 2027, portés notamment par les contraintes pesant sur l'offre mondiale.

En 2027, le prix moyen du caoutchouc naturel de grade TSR20, une qualité largement utilisée dans l'industrie pneumatique, devrait augmenter de 4,5 % pour atteindre 2,30 dollars le kilogramme, contre 2,20 dollars en 2026. C'est ce qui ressort du rapport Commodity Markets Outlook, publié le 28 octobre 2026 par la Banque mondiale. (Source Agence Ecofin)

Burundi : Un tragique accident de la route coûte la vie à 31 jeunes militants du parti au pouvoir à Busoni

Un grave accident de la circulation s'est produit ce dimanche soir aux alentours de 19 heures dans la zone de Kabanga, commune de Busoni (province de Kirundo), faisant un bilan provisoire de 31 morts et plusieurs blessés parmi les jeunes du parti au pouvoir (Imbonerakure).

Selon les informations communiquées par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, le colonel de police Pierre Nkurikiye, 25 personnes ont péri sur le coup, tandis que 6 autres ont succombé à leurs blessures après leur évacuation vers les structures sanitaires.

Les victimes voyageaient à bord d'un camion de type FUSO. Elles revenaient de la localité de Mukinya, dans la zone de Mubuga (commune et province de Ngozi), où elles venaient de suivre une session de formation patriotique qualifiée par plusieurs sources de formation paramilitaire. (Source Radio Peace FM)