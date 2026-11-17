La Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) a mobilisé ce lundi 16 novembre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 52,056 milliards FCFA au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 jours.

Cette émission, réalisée en partenariat avec UMOA-Titres, entre dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics du Sénégal en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 50 milliards de FCFA. A la fin de l'opération, il s'est vu proposer par les investisseurs des soumissions globales de 52,056 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture de 104,11%.

Le montant des soumissions retenu est la totalité. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,94%.

La DGFD s'engage à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 15 février 2027. Le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale des bons.