Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, le professeur Khalid Al-Eaysir est arrivé lundi à Abuja, la capitale nigériane, accompagné de la sous-secrétaire du ministère, la professeure Sumaya Al-Hadi, afin de participer au 13e Forum international des relations publiques et aux réunions des ministres africains de l'Information.

La délégation a été accueillie à l'aéroport d'Abuja par l'ambassadeur du Soudan au Nigéria, l'ambassadeur Mohamed Abdel-Aal Haroun, et des membres de l'ambassade du Soudan au Nigéria.

Cette participation fait suite à une invitation de son homologue nigérian, le ministre de l'Information et de l'Orientation nationale, le professeur Mohammed Idris Malaji. Le Nigéria accueille ce forum pour la première fois en Afrique, du 17 au 20 novembre 2026.

Environ 3 000 personnes sont attendues, parmi lesquelles des ministres, des représentants gouvernementaux, des décideurs, des experts des médias et des relations publiques, des diplomates, des intellectuels et des leaders d'opinion, venus de près de 126 pays.

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En marge du forum, le ministre Al-Aisir rencontrera les ministres nigérians de l'Information et de l'Orientation nationale, ainsi que de la Culture et du Tourisme, afin d'évoquer les moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et le Nigéria dans les domaines des médias et des antiquités, et de consolider les liens entre les médias des deux pays.

Le ministre tiendra également plusieurs conférences de presse et accordera des interviews à des représentants de l'Agence de presse nigériane (NNA), de Radio Voice of Nigeria, de la Télévision nigériane (NTN), du journal The Guardian et de plusieurs autres médias nigérians.