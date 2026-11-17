Le Premier ministre irakien, Ali Faleh Al-Zaidi a reçu lundi au palais du gouvernement à Bagdad le Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafian, émissaire et représentant spécial du Premier ministre soudanais, Kamil Idris. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales, les questions régionales d'intérêt commun et les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays.

L'émissaire a transmis les salutations et les félicitations de Kamil Idris à son homologue irakien pour sa prise de fonctions, ainsi qu'un message écrit réaffirmant la volonté du Soudan de développer les relations bilatérales, notamment à travers la 19e session de la commission ministérielle mixte, prévue en décembre 2026, et une meilleure coordination sur les questions d'intérêt commun.

Il a également présenté un exposé sur les évolutions politiques, sécuritaires et humanitaires au Soudan ainsi que l'initiative de dialogue inter-soudanais. Il a par ailleurs salué l'attention accordée par les autorités irakiennes à la communauté soudanaise résidant en Irak et évoqué les perspectives de partenariats d'investissement dans les secteurs des hydrocarbures, des céréales et de l'élevage.

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De son côté, Ali Faleh Al-Zaidi a exprimé ses voeux de réussite à Kamil Idris, sa solidarité avec le peuple soudanais et sa confiance dans le retour de la sécurité et de la stabilité au Soudan. Il a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales et sa disponibilité à examiner les opportunités d'investissement conjoint à travers les institutions compétentes.