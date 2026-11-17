Le Premier ministre, Kamil Idris a pris part lundi aux cérémonies officielles d'accueil et d'inhumation de Mohamed Osman Al-Mirghani, président du Parti unioniste démocratique originel, en présence de nombreuses personnalités officielles, politiques et religieuses.

À cette occasion, il a salué la mémoire d'une grande figure nationale et religieuse, qui a consacré sa vie à la défense des valeurs de liberté et de tolérance ainsi qu'à la promotion de l'unité et de la stabilité du Soudan. Il a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, et à l'ensemble du peuple soudanais.

Le Premier ministre avait auparavant pris part à la cérémonie officielle d'accueil de la dépouille à l'aéroport international de Khartoum, en présence de membres du gouvernement et de hauts responsables militaires, sécuritaires et civils.