Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a pris connaissance des activités menées par la Commission de lutte contre la corruption et de recouvrement des fonds publics au cours de ses cinq premiers mois de fonctionnement.

Lors d'un entretien avec son président, Gen. Abidine Al-Taher, Kamil Idris a examiné l'avancement du plan de lancement de la Commission, notamment la mise en place de ses structures institutionnelles et administratives, l'élaboration du cadre juridique et réglementaire, ainsi que le recrutement des compétences nécessaires et la coordination avec les institutions publiques concernées.

Les échanges ont également porté sur la numérisation des activités de la Commission, l'exploitation des expériences internationales en matière de lutte contre la corruption et de recouvrement des avoirs, ainsi que les préparatifs de la Journée internationale de lutte contre la corruption, prévue le 9 décembre prochain.

De son côté, le président de la Commission a annoncé le lancement prochain de l'examen de plusieurs dossiers nécessitant des investigations et des enquêtes.